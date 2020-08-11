Lise boş kontenjanlar ve taban puanlar | 2020 İlk yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıkladı. Yaptıkları tercih doğrultusunda yerleşen öğrenciler kayıt tarihlerini beklerken; nakil başvurusu yapmak isteyenler için yeni bir süreç başlıyor. 10-14 Ağustos tarihleri arasında ilk nakil başvuruları alınacak. Peki, boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL SORGULANIR?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercih başvuruları 10 Ağustos itibariyle başladı. 14 Ağustos'a kadar başvurular alınacak. Tercih sürecinde boş kontenjanları sorgulamak için e okul sisteminden faydalanacak.

BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI 2020 SORGULA

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Lise kayıt işlemleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nakil süreci 26 Ağustos'a kadar devam edecek.