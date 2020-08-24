24.08.2020 - 13:23 |
Lise boş kontenjanlar ve taban puanları 2020 | LGS boş kontenjan bilgileri nereden öğrenilir?
LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lise boş kontenjanları ve taban puanlar da araştırılmaya başlandı. Yerel yerleştirme ve pansiyonlu kurumlara yerleştirme taban puanları ve boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Peki, lise boş kontenjanlar nasıl sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı lise boş kontenjan ve taban puanlarını açıkladı. 24 Ağustos itibariyle erişime açılan 2. nakil sonuçlarına göre tercihe en son yerleşen öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları e okul'de erişime açıldı.
E OKUL LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yerleşme için başvurular 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
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