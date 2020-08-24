MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Lise boş kontenjanlar ve taban puanları 2020 | LGS boş kontenjan bilgileri nereden öğrenilir?
ABONE OL
24.08.2020 - 13:23 |

Lise boş kontenjanlar ve taban puanları 2020 | LGS boş kontenjan bilgileri nereden öğrenilir?

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lise boş kontenjanları ve taban puanlar da araştırılmaya başlandı. Yerel yerleştirme ve pansiyonlu kurumlara yerleştirme taban puanları ve boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Peki, lise boş kontenjanlar nasıl sorgulanır?

Lise boş kontenjanlar ve taban puanları 2020 | LGS boş kontenjan bilgileri nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı lise boş kontenjan ve taban puanlarını açıkladı. 24 Ağustos itibariyle erişime açılan 2. nakil sonuçlarına göre tercihe en son yerleşen öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları e okul'de erişime açıldı.

E OKUL LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yerleşme için başvurular 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Epilepsi nöbeti geçirdi! Sıcak suya düştü!Şırnak’ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü. Yüzünde, elinde ve göğüs kısmında yanıklar oluşan Cesur, eski haline dönmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Petrol kuyusu betonla kapatıldı, yeniden açılmasını istediler

Petrol kuyusu betonla kapatıldı, yeniden açılmasını istediler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Trump seçimden önce aşı istiyor!

Trump seçimden önce aşı istiyor!

İki nüfus kaydı var! Birinde ölü diğerinde diri

İki nüfus kaydı var! Birinde ölü diğerinde diri

Sıradaki Haber