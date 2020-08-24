Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2020 Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin ardından nakil süreci devam ediyor. 2. nakil tercih başvurularını 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapan öğrenciler için bugün sonuç zamanı. 2. nakil sonuçlarını bugün ilan edilecek.

LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

2. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihleri aradında yapılacak.

26-27 Ağustos tarihleri arasında da yatılılık başvuruları alınacak.

Yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kayıtların sisteme işlenmesi 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.