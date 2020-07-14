LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

Bildiride coronavirüs’ün “hızlı ve öfkeli” tüm dünyayı etkisi altına alırken kanserin yıllardır “sessiz ve sinsice” insanları öldürdüğü belirtilerek, “Tarımdan eğitime, yoksulluktan çevre kirliliğine yaşamı ve doğayı ilk sıraya alan politikaların hızlıca devreye sokulması öncelikli çağrımızdır” denildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ilişkin küresel ölçekte izleme ve değerlendirmenin yapıldığı BM Üst Düzey Siyasi Forum’u 2020 yılı toplantısı, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) himayesinde geçtiğimiz salı günü New York’ta başladı. Foruma 50 ülkeden danışman statüsündeki 179 sivil toplum kuruluşu bildiri sundu. BM web sayfasında yer alan açıklamalardan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, LÖSEV’in önerileri de “Kansere Karşı Mücadelede Yatırım ve İşbirliği tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Hizmet Eder” başlığıyla yayımlandı. Koronavirüs “hızlı ve öfkeli” bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına alırken kanserin yıllardır “sessiz ve sinsice” insanları öldürdüğünün belirtildiği bildiride “Tarımdan eğitime, yoksulluktan çevre kirliliğine, virüslerle mücadeleye kadar yaşamın tüm alanlarında daha katılımcı, eşitlikçi, yaşamı ve doğayı ilk sıraya alan politikaların hızlıca devreye sokulması öncelikli çağrımızdır” denildi.

‘Yatırım yapılmalı’

İşte LÖSEV'in 5 önerisi:

Başta kanser olmak üzere sağlık alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına toplum sağlığı odaklı daha çok yatırım yapılmalı ve kâr amaçlı ticarileşmenin önüne geçilmelidir.

Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünya sağlık bakanlıkları, sivil toplum kuruluşları, hasta ve hasta yakınları örgütlenme ile iş birliğini güçlendirmelidir.

Herkes için erişilebilir ve ekonomik evrensel sağlık hizmeti haktır. Sağlık hizmetine ve kanser tedavisi ilaçlarına erişim çok pahalıdır. Buna ortak bir çözüm bulunmalıdır.

Gıda üretiminin her aşaması zamana yaymadan belirlenmeli, kansere sebep olan dışsal tüm faktörlere ilişkin iş birliği ve politika geliştirilmelidir. Kötü tarım uygulamaları, pestisit ve diğer kimyasalların kullanımı denetim altına alınmalıdır.

Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, obezite ile mücadele çocuk ve gençlerin eğitim programlarına dahil edilmelidir.