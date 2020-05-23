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23.05.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Lüks semt hırsızını ‘Ninhydrin’ ele verdi

Ankara’da lüks semtlerde, kendisini işadamı olarak tanıtıp ev kiralayan ve ardından kiraladığı evin etrafındaki dairleri soyup lüks otomobil hırsızlığı yapan hırsız, aylar süren takip sonucu yakalandı.

Lüks semt hırsızını ‘Ninhydrin’ ele verdi
FERİT ZENGİN İstanbul

 

Operasyon Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Olay yerinde parmak izi bırakmamak için azami gayret gösteren hırsıza ulaşmak için, bazı parmak izi kalıntılarını belirginleştiren özel bir yöntem uyguladı. Ninhydrin adı verilen kimyasalla renklendirilerek belirgin hale getirilen parmak izlerine, ‘Super glue’ uygulamasıyla üç boyutlu bir doku kazandırıldı. Silik delillerden belirgin bir ize ulaşılırken, şüphelinin hırsızlık ve birçok suçtan suç kaydı bulunan A.T. isimli şahıs olduğu anlaşıldı.

Tespit sonrasında harekete geçen Hırsızlık Büro ekipleri, zanlı A.T.’yi, tatil bölgelerine hırsızlık yapmak için gideceği sırada Ankara’da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde çaldığı araçları satmak için 1 yıl beklediğini ifade ettiği öğrenilen A.T.’nin, adreslerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli markalara ait otomobil anahtarları, bilezik, kolye, künye ve tespihlerden oluşan çok sayıda eşyası bulundu. “Hırsızlık, suç işleme maksadıyla örgüt kurma, silahlı terör örgütü kurma, ateşli silahlar kanununa muhalefet, dolandırıcılık, sahtecilik” gibi suçlardan kaydı olan ve üzerine kayıtlı banka hesaplarından 5 milyon lira nakit para çıkan A.T.’nin emniyetteki ifadesinde, “Hırsızlık benim için bir hobi” dediği öğrenildi. A.T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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