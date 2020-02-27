M5 otoyolu kesildi! Muhaliflerden Serakib’e kuşatma

Ankara’da Rus ve Türk heyetlerin görüşmeleri sürerken, İdlib’de hareketlilik yaşanıyor. Rusya destekli Suriye rejimi, saldırılarını İdlib’in güneyinde artırırken, muhalifler de M4 (Lazkiye-Halep) ve M5 (Halep-Şam) yollarının kesişimindeki Serakib’e ilerliyor. Rejim kontrolündeki Neyrab’ı almalarının ardından Serakib’e yönelen muhalifler, kenti batıdan ve kuzeyden kuşattı.

Serakib’in batısındaki San köyünü kontrol altına alan muhalifler, Serakib’in kuzeyindeki Salihiye, Mecariz, Afis ve Duveyr köylerini de şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdi. Serakib’in kuzeyindeki Duveyr’in dün alınmasıyla, daha önce rejim kontrolüne geçen M5 otoyolu muhalifler tarafından kesilmiş oldu.

Serakib çevresindeki çatışmalarda, rejim ağır kayıp verdi ve Serakib içlerine çekildi. Muhalifler, rejime ait iki adet T72 tank, bir adet T90A tank, bir adet T55M tankı ele geçirdi.

Muhalifler Serakib merkez ile arasındaki mesafeyi 1 kilometreye düşürdü. Muhaliflerin ilerleyişini yavaşlatmak için Rus savaş uçakları Serakib çevresindeki Kaminas, Sarmin ve Maaret Aliya köyüne hava saldırısı düzenledi. Muhalifler ise Rus uçaklara “Mandaps” atışları yaptı. TSK topçuları da Serakib’teki rejim noktalarını vurdu.

TÜRK-RUS HEYETİ GÖRÜŞMESİ

‘SALDIRILAR DURMAZSA GEREĞİ YAPILACAK’

Türk ve Rus heyetleri, İdlib’deki durumu görüşmek üzere dün üçüncü kez Ankara’da bir araya geldi. Türk tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyete ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti. Heyetlerin görüşmesi yaklaşık 3,5 saat sürdü. Görüşmelerde, Türk ve Rus heyetler arasında Soçi Mutabakatı çerçevesinde uzlaşı sağlanamadı. Türk heyeti, Suriye rejimine İdlib’de saldırılarını durdurması için verilen sürenin dolmasına sadece üç gün kaldığı vurguladı. Türk taraf, saldırılar durmazsa “gereğinin yapılacağının” altını çizdi. Görüşmelere bugün devam edilecek. -ECEM TOPLAR Ankara