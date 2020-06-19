Maçka Demokrasi Parkı’nda sıkı güvenlik önlemleri: Karadan ve havadan denetim

İstanbul Şişli’ye bağlı Maçka Demokrasi Parkı, özellikle son zamanlarda şiddet haberleriyle gündeme geliyor. Binlerce İstanbullu’nun buluşma noktası haline gelen Maçka Demokrasi Parkı’nda geçtiğimiz hafta laf atma sonucu kavga çıktı.



Birçok suçtan sabıkası olan Emrah D. isimli saldırgan, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Dr. Süleyman Dönmezler’in boğazına kırık içki şişesini sapladı. Dr. Dönmezler ağır yaralanırken, Emrah D. ise tutuklandı. Gençlerin uğrak noktası olan parkta, son zamanlarda yaşanan asayiş olayları nedeniyle yeni güvenlik tedbirleri alındı.



Yaya ve araçlı devriye



Maçka Demokrasi Parkı’nın girişlerinde daha önce görevli bulunmazken, şimdi giriş ve çıkışlarda sivil polisler göze çarpıyor. Parkın içine doğru gidildiğinde polis ekipleri araçla, yunus ekipleri de motosikletle parkı baştan sona geziyor. Sık sık devriye atan polis ekiplerinin yanı sıra bekçi ve özel güvenlik görevlileri de yaya olarak hem parkın iç kısımlarında, hem de parktaki oyun alanlarında herhangi bir olumsuz olaya karşı devriye atıyor.



Virüse davetiye



Maçka Demokrasi Parkı’nda salgına karşı uyulması gereken kurallara ise uyulmadığını gördük. Akşam saatlerinde kalabalığın olduğu parkta banklarda ve çimenlerde oturan gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Parkta devriye atan ekipler, gençleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.



‘Her yerdeyiz’



Maçka Demokrasi Parkı’nın içinde motosikletle denetim yapan yunus ekipleri, “Yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Arkadaşlarla birlikte sırasıyla devriye atıyoruz. Bazılarımız dinlenirken, bazı arkadaşlar da denetim yapıyor. Parkta ayak basmadığımız yer kalmadı. Denetimler artırıldığından beri herhangi olumsuz bir olaya denk gelmedik” dedi. Parkta ekipler araçla ve yaya olarak denetim yaparken, drone ile de havadan incelemeler sürdürülüyor.



‘Şimdi güvenli’



Parka arkadaşıyla gelen bankacı Selen Çamlı, “Burada kavgalar oldu. En son bir kişi saldırıya uğradıktan sonra güvenlik artırıldı. Parkın her yerinde güvenlik görevlileri var. Eskiden tedirgindik. Şimdi daha güvendeyiz” dedi. Arkadaşlarıyla parka gelen üniversiteli Burak Altaş ise “Arkadaşlarımla çok sık geliriz buraya. Daha önce uyuşturucu kullandığı belli olan biri benden de sigara istemişti. Korktuğum için vermek zorunda kaldım. Son bir haftadır burası daha güvenli” diye konuştu.