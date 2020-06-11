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11.06.2020 - 19:12 | | DHA

Maçka Parkı'nda dehşet anları! Kırık cam şişesiyle boğazını kesti

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.

Maçka Parkı'nda dehşet anları! Kırık cam şişesiyle boğazını kesti

Bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlığı yaptığı öğrenilen Dönmez'e ilk yardımı yanında bulunan asistan arkadaşı yaptı.

Maçka Parkında dehşet anları Kırık cam şişesiyle boğazını kesti



Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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