Madde madde corona virüsü belirtileri! Covid-19 belirtileri nelerdir, herhangi bir tedavisi var mı aşısı bulundu mu?

Corona virüsü salgını dünyayı esir aldı. Milyarlarca insan zorunlu olmayan ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Bugüne kadar 428.405 kişiye buluşan Corona virüsü 19.625 kişinin ölümüne neden oldu. Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünyaya kısa süre içerisinde yayıldı. Antartika kıtası dışında bütün kıtalarda corona virüsü vakalarına rastlanıldı. En çok vaka sırasıyla Çin, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran olarak devam ediyor. En çok ölüm ise İtalya'da gerçekleşti. İtalya'da 6.820 kişi bugüne kadar hayatını kaybederken İspanya'da 3.434 kişi hayatını kaybetti. Virüsün çıktığı Çin'de ise 3.163 kişi yaşamını yitirdi. Peki Corona virüsü belitileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte madde madde belirtiler...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Covid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa covid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.