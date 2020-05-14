Madencilik öğrencilerine burs ve istihdam müjdesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine girip ilk beş tercihi kapsamında maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğine yerleşen öğrencilere İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından karşılıksız burs verileceğini ve istihdamlarında kolaylık sağlanacağını açıkladı. Saraç, “İlk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız burs verilecek.”