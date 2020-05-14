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14.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Madencilik öğrencilerine burs ve istihdam müjdesi

YÖK ile İMİB arasında, online iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, TİM Başkanı İsmail Gülle, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, üniversitelerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölüm başkanları katıldı.

Madencilik öğrencilerine burs ve istihdam müjdesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine girip ilk beş tercihi kapsamında maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğine yerleşen öğrencilere İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından karşılıksız burs verileceğini ve istihdamlarında kolaylık sağlanacağını açıkladı. Saraç, “İlk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık net asgari ücret tutarı kadar karşılıksız burs verilecek.”

 

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