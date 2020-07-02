Madımak’ta yarım kalan düşleri yaşatacaklar

Pir Sultan Abdal Derneği Semah-Tiyatro Ekibi, Gençlik Komisyonu ve müzik grubundan 16 kişi de Sivas katliamında yaşamını yitirmişti. O katliamdan sağ kurtulanlar kısa bir süre önce “Pir Sultan Abdal 93 Semah ekibi” adıyla, katliamda yitirdikleri arkadaşlarının anısı ve düşlerini yaşatmak için bir araya geldi. Pir Sultan Abdal 93 Semah ekibi üyeleri, bir araya geliş süreçlerini, katliamın 27’inci yıldönümünde Milliyet’e anlattı.



‘Unutturmayacağız’



“Sivas’ta yarım kalan düşlerimiz vardı” diyen Pir Sultan Abdal 93 Semah ekibi üyesi Mehmet Ali Demir şunları söyledi:



“Sivas’ta, tiyatro, semah ve gençlik kolundan 16 arkadaşımızı kaybettik. Aralarında 13-14 yaşlarında çocuklar vardı. Çok büyük bir acı, çok büyük bir travma. O dönemden sonra semah dönen ve tiyatro yapan arkadaşlarımız aktif olarak semah dönemediler. 2 Temmuz 1993 yılında yarım kalan bir hedeflerimiz vardı. Alevi-Bektaşi inancının daha çok kitleye ulaşması ve bu öğretiyi insanlara daha doğru iletebilmek için bir yola çıkmıştık. Güzel bir mücadeleydi, güzel bir yoldu. Yıllar sonra dedik ki yarım kalan işimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın anısını yaşatmak için özellikle Alevi-Bektaşi inancı ve semahla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdik.”



‘Tesadüfen hayattayım’

Madımak otelinden ağır yaralı olarak kurtulan semah ekibi üyesi Gülay Şahin (46) ise bir araya gelme amaçlarını ve o günü şöyle anlattı:



“O gün semah ekibindeki arkadaşlarla birlikte kültür merkezine gidecekken oraya saldırı olduğunu öğrendik ve otele gittik. Otelde diğer sanatçılar, tiyatro ve semah ekibinden arkadaşlarla oturup şakalar yapıp, sohbet ederken bir anda otele saldırdılar. Aklımıza hiç kötü bir şey gelmemişti. Menekşe’nin ağladığını, 12 yaşındaki kardeşinin de, ‘Abla buradan çıkacağız’ diye onu avuttuğunu hiç unutmam. Ben ağır yaralandım. Tesadüfen hayatta kalanlardan birisiyim. 27 yıl sonra bir araya gelme amacımız, kültürümüzü anlatmak.”



‘Acımız hiç dinmedi’



Semah ekibi üyesi Hasan Akçora (50) da duygularını şöyle ifede etti: “Arkadaşlarımızın bütün hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Bizler ‘Yaşamını yitiren arkadaşlarımız boşu boşuna ölmedi’ demek için yeniden bir araya geldik. Ekip olarak, koronavirüs salgını sürecinde de çalışmaların devam etmesi gerektiğine karar verdik ve her akşam sosyal medya hesabımız üzerinden düzenli olarak fotoğraf, şiir ve halk müziği konserleri düzenledik. Semah ekibimizin en önemli projesi Alevi - Bektaşi inancının temel taşı olan semahlarımız ile dünyayı dolaşmak ve semahlarımızı dünya insanlığına tanıtmak. Bu yıl katliamın 27’inci yılı. Yine Madımak Oteli’nin önünde olacağız. 27 yıldır acımız dinmedi.”