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22.09.2020 - 10:08 | | DHA

Mahalle karıştı! Polis tek tek sokaktan topladı

İstanbul'un Sultangazi'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga, kameraya yansıdı. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Mahalle karıştı! Polis tek tek sokaktan topladı

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Suriyeli ve Afgan oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga edenler birbirlerine duba ve kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin film izler gibi seyrettiği kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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