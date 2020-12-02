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02.12.2020 - 15:17 | | DHA

Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Dağ (52), yaşamını yitirdi. Aynı bölgede 28 yılda meydana gelen 69 ayrı trafik kazasında 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, mahalleli, yolda önlem alınmasını istedi.

Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin ortasından geçen bölümünde 30 Kasım'da Ahmet E., yönetimindeki 40 LA 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Dağ'a çarptı. Kazada, Ali Dağ yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası mahalleli önce Akçadağ Kaymakamlığı'na, ardından da Malatya Valiliği'ne giderek bölgede önlem alınması için başvuruda bulundu.

Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

Bölgede yaşayanlar, yollarının yapılması için daha önceden başvuruda bulunduklarını, bazı bölge esnafının bunu engellediğini, refüj ve demir parmaklık yapılması gerektiğini söyledi.

Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

Ali Dağ'ın amcası Mehmet Dağ, yeğenine otomobilin refüjde beklerken çarptığını iddia ederek, 20- 30 metre sürüklediğini dile getirdi.

Bu arada, aynı bölgede son 28 yılda 69 trafik kazasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

 

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