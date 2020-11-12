Mahalleye 300 polisle dev baskın

Kentte, halk arasında 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Tamer Özakıncı ve Şube Müdürü Sertaç Neşe'nin koordine ettiği operasyonda, açılmayan bazı kapılar koçbaşıyla kırılırken, çok sayıda şüpheli sorgulandı. Birçok adreste ve şüpheli üzerinde arama yapıldı.



Narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı operasyona Özel Harekât, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere 300 personel görev aldı.

1 AYLIK İSTATİSTİK AÇIKLANDI



Antalya Emniyet Müdürlüğü, 14 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonları istatistelerini açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu tarihler arasında yapılan operasyonlarda 353 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı. Bu sürede evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 31,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 24 hassas terazi, 3 tüfek, 61 fişek, 24 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 515 lira ve 200 dolar ele geçirildiği belirtildi.