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12.11.2020 - 11:47 | | DHA

Mahalleye 300 polisle dev baskın

Antalya Yeşildere Mahallesi'nde, 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda şüpheli sorgulandı. Birçok adreste ve şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Mahalleye 300 polisle dev baskın

Kentte, halk arasında 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Tamer Özakıncı ve Şube Müdürü Sertaç Neşe'nin koordine ettiği operasyonda, açılmayan bazı kapılar koçbaşıyla kırılırken, çok sayıda şüpheli sorgulandı. Birçok adreste ve şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı operasyona Özel Harekât, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere 300 personel görev aldı.

1 AYLIK İSTATİSTİK AÇIKLANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 14 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonları istatistelerini açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu tarihler arasında yapılan operasyonlarda 353 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı. Bu sürede evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 31,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 24 hassas terazi, 3 tüfek, 61 fişek, 24 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 515 lira ve 200 dolar ele geçirildiği belirtildi.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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