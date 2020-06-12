MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mahir Ünal'dan Twitter'ın bazı hesapları kapatma kararına tepki: İlkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz
ABONE OL
12.06.2020 - 18:23 | | AA

Mahir Ünal'dan Twitter'ın bazı hesapları kapatma kararına tepki: İlkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki göstererek, "Yalan ve iftiralarla bu mecraları kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal'dan Twitter'ın bazı hesapları kapatma kararına tepki: İlkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz

Ünal, söz konusu karar üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını, iftiraları, karalama kampanyaları, yalan siyasetleri için en elverişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler, Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktalar." değerlendirmesini yapan Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Şeffaflığı, gerçek isimlerle sosyal ağları kullanmayı, başka kullanıcıların haklarına saygılı, saldırgan tutumları reddetmeyi ilke olarak kabul etmiş AK Parti’nin bahsi geçen rapordaki suçlamalarla ilgisinin olmadığı, tam tersi Türkiye ve çıkarlarını savunmakla suçlandığı açıktır. Yalan ve iftiralarla bu mecraları kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz."

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

    12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Edirne'de toplantı, yürüyüş ve mitingler yasaklandı

    Edirne'de toplantı, yürüyüş ve mitingler yasaklandı

    Sıradaki Haber