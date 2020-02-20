Mahkeme Ali Tezel’e yasak koydu!

Hürriyet’in özel haberine göre, dünyanın en büyük ilk 5 barosundan biri olan İstanbul Barosu ile Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, bundan 4 yıl kadar önce karşı karşıya geldi. Baro avukatları, Tezel’in, Avukatlık Kanunu’na aykırı hareket ettiğini iddia etti. Baro adına Tezel’e iki kez ihtarname gönderildi. İhtarnamelerde, Tezel’in sitesinde, iş hukuku ile ilgili de hizmet verildiği bilginin yer aldığı kaydedildi. Tezel’in bu alanda hizmet veremeyeceği savunulan ihtarnamelerin biri yanıtsız kaldı, diğerine ise Tezel olumsuz yanıt verdi.

BAYİLİK VERİYOR

Sorunun, ihtarname yolu ile çözülememesi sonrası İstanbul Barosu adına, Tezel’e karşı İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, Tezel’in, Avukatlık Kanunu’na aykırı hareket ettiği savunuldu. Dava dilekçesinde, Tezel’in bayilik sistemi ile çalıştığı İstanbul’un çeşitli ilçeleri yanı sıra, Konya, İzmir, Manisa, Hatay gibi iller dâhil 20 bürosunun olduğu kaydedildi.

TALEP, ÇALIŞMA HAKKINA AYKIRI

Tezel ise mahkemeye yaptığı savunmada, Baro avukatları tarafından dile getirilen talebin, çalışma hakkının ihlali olduğu savunuldu. Çalışma hakkının Anayasa tarafından güvence altına alındığına işaret eden Tezel, sosyal güvenlik uzmanı olarak yaptığı TV programları ve gazete yazılarının birer mütalaa şeklinde olduğunu savundu. “Kanun hükmü bu kadar geniş yorumlanamaz” diyen Tezel, davanın reddini istedi.

TANITIMLAR KALDIRILSIN

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası İstanbul Barosu’nun talebini kısmen kabul etti. Kararda, “Davalı, uzmanlık alanına giren konulanı bilebilir. Ancak, hukuki meselelerde rehberlik yapamaz” denildi. Kararda, Tezel’in, Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddesini ihlal ettiği kaydedilerek, bu duruma ilişkin sitesinde yer alan ilan ve tanıtımların kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Tezel’in sitesinde yer alan “İş Hukuk Alanında Rehberlik Hizmeti Vermek” ibaresini içeren linkin kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararına Tezel önce istinaf mahkemesi nezdinde daha sonra Yargıtay nezdinde itiraz etti. Ancak her iki başvurudan da sonuç çıkmadı. Yerel mahkemenin verdiği karar onandı.