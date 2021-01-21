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21.01.2021 - 12:14 | | DHA

Mahkemede akılalmaz sözler! 'Şakalaşırken annemi öldürdüm'

Antalya'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan, annesini şakalaşırken öldürdüğünü iddia etti. Karan: "Annemle şakalaşıyorduk. Silah elimde patlayınca ne olduğunu anlayamadım. Korkuya kapılarak kredi kartını aldım ve hesabındaki 2 bin 150 TL'yi çektim" dedi.

Mahkemede akılalmaz sözler! 'Şakalaşırken annemi öldürdüm'

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, 21 Temmuz sabahı gelen Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki daireye giden polis ekipleri, Seher Fak'ın cansız bedenini buldu. Bir gün önce öldürüldüğü belirlenen Fak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Berk Karan ise sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

EVİ SATMASINI İSTEMİŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Seher Fak'ın 19 yıl önce eşinden boşanarak Antalya'ya yerleştiği, Berk Karan'ın öz annesini ziyaret için olaydan 2 hafta önce İstanbul'dan geldiği belirtildi. Cinayetten 3-4 gün önce Berk Karan'ın, tartıştığı annesi Seher Fak'a evini satıp, kendisiyle İstanbul'a gelmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi.

Annenin evini satmak istememesi üzerine Berk Karan'ın, 3 yıl kadar önce internet üzerinden satın aldığı pompalı av tüfeği ile Seher Fak'ı kahvaltı hazırlarken yakın mesafeden yüzüne doğru ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, şüphelinin 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede Karan'ın ayrıca, annesine ait kredi kartından 2 bin 150 TL çektiği ifade edildi.

'ANNEMLE ŞAKALAŞIRKEN TÜFEK PATLADI'

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle katılamayan sanık Berk Karan, üçüncü duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak savunma yaptı. Olay günü annesi ile tartışmadıklarını ileri süren Berk Karan, "Annemle şakalaşıyorduk. Silah elimde patlayınca ne olduğunu anlayamadım. Korkuya kapılarak kredi kartını aldım ve hesabındaki 2 bin 150 TL'yi çektim" dedi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Karan, annesi ile İstanbul'a gitme konusunu konuştuklarını, ancak tartışmadıklarını söyledi. Olay anında annesine şakadan 'Seni vururum' diyerek tüfeği koluna doğrulttuğunu iddia eden Berk Karan, savunmasına şöyle devam etti:

“Silahı 3 yıl önce almıştım, yatağın altında duruyordu. Silahı çıkardım ve şaka maksatlı annemin koluna doğrulttuğum sırada bir anda patladı. O an annemin başından nasıl vurulduğunu anlayamadım. Ben hayatımda karıncayı dahi incitmedim."

Şikayetçi olan Berk Karan'ın ağabeyinin avukatı Veli Gülcü ise sanığın suçlamalardan kurtulmaya yönelik çelişkili ifadeler kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Damla Kaplan ise müvekkilinin tüfeğe yabancı olduğunu ifade ederek, olayın kaza ile meydana geldiğini savundu.

Mahkemede akılalmaz sözler Şakalaşırken annemi öldürdüm

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