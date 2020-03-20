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20.03.2020 - 11:07 |

Son dakika haberi: Mahkemede corona virüs alarmı! Eşi pozitif çıktı

Hukuk Mahkemesi hakimi B.Y.L.’un 35 yaşındaki bankacı eşi dün corona virüs teşhisiyle hastaneye başvurdu. Testin pozitif çıkması üzerine hakimin bankacı eşi hastaneye yatırıldı. Bunun üzerine hakim B.Y.L. ve mahkeme personeli de karantina altına alındı.

ELİF ALTIN / İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak yaptığı açıklamasında, 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi 2 çocuk annesi B.Y.L.’nin 35 yaşındaki bankacı eşine dün COVİD 19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Adalet Komisyonu Başkanı Albayrak bunun üzerine hakim B.Y.L.’nin ve mahkeme personelinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde karantina altına alındığını ve hakimin etrafındaki herkesin bu durumdan bilgilendirilerek gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Başkan Albayrak, duruşma yapılmadığı için bu mahkemedeki taraflar için herhangi bir tehlikeli durum söz konusu olmadığını söyledi.

Başkan Albayrak ayrıca 5 bin 700 kişinin çalıştığı adliyede izin isteyen personellere izin verildiğini ve adliye personelinin yarının izinde olduğunu bildirdi.

Mahkemede corona virüs alarmı! Eşi pozitif çıktıHukuk Mahkemesi hakimi B.Y.L.’un 35 yaşındaki bankacı eşi dün corona virüs teşhisiyle hastaneye başvurdu. Testin pozitif çıkması üzerine hakimin bankacı eşi hastaneye yatırıldı. Bunun üzerine hakim B.Y.L. ve mahkeme personeli de karantina altına alındı.
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