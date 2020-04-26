Mahlas Ne Demek? Tdk'ya Göre Mahlas Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça dil kökenli bir kelime olan mahlas, dilimizde “isim” görevinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu’na ait genel Türkçe sözlükte bu terim için detaylı bir açıklamaya yer verilmektedir.

Mahlas Ne Demek?

Mahlas, Divan Edebiyatı ve Türk Edebiyatı ile uğraşan ozanların kendileri için belirledikleri bir çeşit takma isimdir. Bu ozanların edebi yapıtlarında genellikle mahlaslarını kullandıkları görülmektedir. Bu şairler kendi isimlerinden çok, mahlasları ile tanınmaktadır. Edebiyatla uğraşan bazı Osmanlı padişahlarının da mahlas sahibi oldukları görülebilmektedir. Bu konuya ilişkin örnekler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi

- Fatih Sultan Mehmed, Avni

- Yavuz Sultan Selim, Selimi

- Nazım Hikmet, Mümtaz Osman

- Orhan Kemal, Yıldız Okur

- Kemal Tahir, Ali Gıcırlı

- Ziya, Gökalp, Bimar

- Halide Edip Adıvar, Halide Salih

- Peyami Safa, Çömez

TDK’ya Göre Mahlas Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde çok sayıda terim için kelime manasına yer verilmektedir. Bu kapsamda mahlas kelimesi de TDK sözlüğünde bir tanımlamaya sahiptir. Burada yapılan tanımlamaya göre mahlas en kısa haliyle “takma isim” olarak geçmektedir.