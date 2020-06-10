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10.06.2020 - 09:35 |

Mahmut Demirtaş kimdir? Mardin yeni Valisi Mahmut Demirtaş kaç yaşında?

Mahmut Demirtaş kimdir sorusu araştırma konusu olmyada devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname ile Adana Valiliği görevini yürüten Mahmut Demirtaş, Mardin Valilğine atandı. Kararın ardından Mardin yeni valisi Mahmut Demirtaş kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Mahmut Demirtaş kimdir?

Mahmut Demirtaş kimdir? Mardin yeni Valisi Mahmut Demirtaş kaç yaşında?

Adana Valiliğinden Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1965 yılında Kırşehir/Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Demirtaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birçok il ve ilçede vali ve yardımcılık görevlerinde bulunmuştur. Peki Mahmut Demirtaş kimdir?

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, (d. 1965, Çiçekdağı, Kırşehir), Türk bürokrat.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çayıralan, Felahiye, Kızılcahamam ve Atabey Kaymakam Vekilliği, Güzelyurt, Pütürge Kaymakam'lıkları, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılıkları ve Mülkiye Müfettişliği yapmıştır. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Adıyaman Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi görevine atanmıştır. Son olarak yayınlanan son kararname ile Mardin Valiliği görevine atanmıştır

Demirtaş, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

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