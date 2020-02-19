Makas atarak gidiyordu! Kaza yapınca otomobilden fırladı

Kaza, Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Mercan Bahçeci kullandığı 48 PJ 782 plakalı otomobil ile trafikte makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Bahçeci, çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladı. Kazayı yara almadan atlatan Bahçeci, hızla ayağa kalktı.

O anlar ise yoldan geçen bir minübüsün kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kazanın yanı sıra minibüs sürücüsünün "Aferin, yapacağın başka bir şey yok senin zaten" diyerek, gösterdiği tepki de yer alıyor.