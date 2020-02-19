MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Makas atarak gidiyordu! Kaza yapınca otomobilden fırladı
ABONE OL
19.02.2020 - 17:33 | | DHA

Makas atarak gidiyordu! Kaza yapınca otomobilden fırladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp, direğe çarpan otomobilin açılan kapısından yola fırlayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, bir minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Makas atarak gidiyordu! Kaza yapınca otomobilden fırladı

Kaza, Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Mercan Bahçeci kullandığı 48 PJ 782 plakalı otomobil ile trafikte makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Bahçeci, çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladı. Kazayı yara almadan atlatan Bahçeci, hızla ayağa kalktı.

O anlar ise yoldan geçen bir minübüsün kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kazanın yanı sıra minibüs sürücüsünün "Aferin, yapacağın başka bir şey yok senin zaten" diyerek, gösterdiği tepki de yer alıyor.

 

 

32 milyon euroluk yat İstanbul Boğazı'na demir attıMarshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon euroya satılmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında flaş gelişme

Son dakika... Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında flaş gelişme

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber