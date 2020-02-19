Makbule Karabudak kimdir? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Makbule Karabudak aslen nereli?

Makbule Karabudak kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ekrana gelen Survivor ilk eleme konseyinde ilk eleme adayı olan Fatma'nın ardından en çok oyu alan Ceyhun ve Cemal Can Evrim ve Makbule'nin isimlerini eleme adayı olarak verdi. Makbule, Survivor'da en az oyu olarak yarışmaya veda eden isim oldu. Survivor Gönüllüler takımında ilk eleme adayı olan Makbule Karabudak hakkında merak edilenler...

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasına adını yazdıran Makbule Karabudak enerjik yapısıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Güçlü bir yapıya sahip olan Makbule Karabudak kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Makbule Karabudak, Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.