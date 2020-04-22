Makine mühendisliği görevi nedir? Makine mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Farklı sektörler için sistem ve donanımların üretimi noktasında araştırma sağlanarak danışmanlık hizmetleri makine mühendisinin görevidir. Aynı zamanda tasarlama ve yönetme ile beraber bakım noktasında makine mühendisinin önemli görevleri bulunur. İş bulma noktasında geniş bir yelpaze olduğundan dolayı, öğrencilerin en çok arzu ettiği bölümler arasında yer almaktadır.

Makine Mühendisliği Görevi Nedir?

Makine mühendisliği oldukça geniş bir sektörde iş bulma potansiyele sahip bir meslektir. Bu yüzden farklı alanlarda değişik görevleri bulunur.

- Birçok endüstriyel amaç altında makineler için danışmanlık hizmeti sağlamak,

- Farklı sektörler için makineler konusunda tasarım görevinde bulunmak,

- Karayolu, havayolu ve denizyolu için taşıtlar konusunda makineler ile ilgili tüm sistemlerin üretiminden sorumlu olmak,

- Isıtma ve havalandırma ile soğutma sistemleri noktasında danışmanlık ile tasarım sorumluluğunu ele almak,

- Pek çok teknolojik cihaz konusunda tasarım ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

- Bilimsel makale ve raporlama hazırlamak,

Bu gibi daha sayılmayacak kadar oldukça fazla miktarda görevi olduğunu söylemek mümkün.

Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Makine mühendisi günümüz farklı sektörler için üretimi sağlayan cihazlar adına danışmanlık ve tasarım görevini yürütmektedir. Aynı zamanda bu makinelerin üretimi noktasında kalite standardı için sorumluluk ele alır.

Makine Mühendisi Nasıl Olunur?

Makine mühendisi olabilmek için mühendislik bölümlerinin 4 yıllık fakültesine girerek eğitim alınması gerekmektedir. Bunun için ise üniversite sınavına girerek sayısal alandan ilgili puanlı yakalamak gerekir.

Aynı zamanda master ve doktora ile birlikte akademik kariyer de yapılabilmektedir.