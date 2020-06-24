MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu
ABONE OL
24.06.2020 - 09:23 | | AA

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu

Son dakika haberi... Malatya merkezli 2 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen ve 2 aydır takip edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 100 polisle, Malatya merkez mahalleleri, Akçadağ ilçesi ve Siirt'te 14 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpekleri "Neptün" ve "Bonita"nın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda drone da kullanıldı.

Operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada bazı polisler ise sokak girişlerinde önlem aldı.

Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü. 

Milliyet'te Gündem (24 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da depremzedeler için çelik konstrüksiyon evler yapılacak

Van'da depremzedeler için çelik konstrüksiyon evler yapılacak

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Son dakika... Dr. Öğretim üyesi Bayrak açıkladı! Yedisu'da 6,5 büyüklüğünde deprem olabilir'

Son dakika... Dr. Öğretim üyesi Bayrak açıkladı! Yedisu'da 6,5 büyüklüğünde deprem olabilir'

Sıradaki Haber