Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

Arguvan'a bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 15 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karanina uygulaması bugün sona erdi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibariyla karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.