08.05.2020 - 17:33 | | DHA
Malatya'da 750 kök kenevir ele geçirildi
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 750 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 750 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.