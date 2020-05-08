Malatya'da 750 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 750 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.