26.08.2020 - 10:04 | | İHA
Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu mahallesi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonlandırıldı.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurşunlu mahallesi çatalpınar küme evlerinde uygulanan karantina, 25 Ağustos 2020 tarih saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.
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