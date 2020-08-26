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26.08.2020 - 10:04 | | İHA

Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu mahallesi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonlandırıldı.

Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı!

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurşunlu mahallesi çatalpınar küme evlerinde uygulanan karantina, 25 Ağustos 2020 tarih saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

Hırsız ile ev sahibi karşı karşıya gelirse... Yaşananlar kamerada!Bursa'da, 30 hırsızlık olayına karışan G.U. (30) ile B.B. (15), yine hırsızlık için girdikleri evde ev sahibine yakalandı. Hemen evden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanırken, G.U.'nun 'hırsızlık' suçundan 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
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