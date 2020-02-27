MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
ABONE OL
27.02.2020 - 15:00 | | DHA

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da, polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 sikke ile 100 dolarlık metal banknot kalıbı ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde ismi açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 17 sikke ile 100 dolarlık metal banknot kalıbı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

Minarenin kurşun kaplamaları rüzgara dayanamadıİstanbul Güngören’de bir camii minaresinin en üst kısmındaki kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Minarenin tepesinde asılı kalan kurşun parçaları itfaiyenin merdivenleri yetişmeyince alınamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber