Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ismi açıklanmayan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 3 altın sikke, bronz çağ dönemine ait üzerinde mühür bulunan 12 yüzük, bronz çağ dönemine ait 5 erkek yüzüğü, Roma dönemine ait 36 sikke, Bizans dönemine ait 36 sikke, Helenistik döneme ait 4 sikke ve 2 gümüş Atina sikkesi ile 83 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusuna başlandı.