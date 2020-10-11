Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kenan Sonsöz (57) yönetimindeki 34 FV 5058 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Sonsöz ve araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Semra Sonsöz, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.