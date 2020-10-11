MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
ABONE OL
11.10.2020 - 14:27 | | AA

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kenan Sonsöz (57) yönetimindeki 34 FV 5058 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Sonsöz ve araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Semra Sonsöz, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da akılalmaz olay! Polis otosunda sakladılar

Samsun'da akılalmaz olay! Polis otosunda sakladılar

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kartal'da sahte içki operasyonu

Kartal'da sahte içki operasyonu

Sıradaki Haber