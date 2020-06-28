Maltepe Sahilde akıllara durgunluk veren manzara

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumartesi gününü dışarıda geçiren vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın etti. İstanbul'da piknik alanlarına ve parklara giden vatandaşların çoğunun hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Haftasonunun ilk gününü parklarda ve yeşil alanlarda geçiren vatandaşlardan geriye çevrede bıraktıkları çöp birikintileri kaldı. Sahile dinlenmeye gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında, "Çöp kutularını kullanmaları" konusunda duyarlı olmaya devam etti. Belediye ekiplerinin ise etrafa atılan çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.

Sahile vakit geçirmeye gelen Halil İbrahim Demir, "Kardeşlerimiz AYT sınavındayken bizde sahile oturmaya geldik. Sahilde geldiğimizde dün buraya gelen vatandaşların yediklerini, içtiklerini çimenliklere, kayalıklara attıklarını gördük. Biz de geldik oturduk, biz de yedik içtik ama buralara çöp kutuları konulmuş çöpümüzü kutulara attık. Buraya gelen vatandaşların çöp kutularını kullanmalarını rica ediyorum" diye konuştu.