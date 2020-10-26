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26.10.2020 - 09:36 | | İHA

Maltepe'de karga operasyonu!

Maltepe'de kanadı kırık karga elektrik direğinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ile karga arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan karga tedavi altına alındı.

Maltepe'de karga operasyonu!

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde bir elektrik direğinin tepesinde kanadı kırık olduğu için uçamayan karga, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe'de kanadı kırık olduğu için uçamayan karga elektrik direğinin tepesinde yedi gün boyunca mahsur kaldı. Yedi gün boyunca diğer kargalar tarafından yemek taşınarak hayatta kalması sağlanan karga çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi. Durumu fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören karga günlerdir durduğu direkten yandaki ağaca geçerek sokağa indi ve itfaiye ile karga arasındaki kovalamaca başladı. Kanadı kırık olduğu için uçamayan karga itfaiye ekiplerinden kaçmak için çevredeki evlerin bahçesine ve yoldaki araçların altına saklandı. Dakikalarca kaçan karga itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yakalandı. Yaralı karga tedavi edilmesi amacıyla veterinere götürüldü.

Maltepede karga operasyonu

Karganın yedi gündür direk üzerinde mahsur kaldığını söyleyen, çevre sakinlerinden Kamile Doğan; " Karga her gün yere düşüyordu. Onu gören kediler kargayı kovalıyordu. Uçamadığı için hiç bir yere gidemiyordu. Diğer kargalar ona yemek getiriyordu, o şekilde besleniyordu. Karganın kanadının yarısı yoktu. Gece gündüz bağırıyordu" diye konuştu.

Maltepede karga operasyonu

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