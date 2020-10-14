Manisa merkezli ByLock operasyonu Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Manisa Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri operasyon dÃ¼zenledi. KHKâ€™yla ihraÃ§ edilen ÅŸahÄ±slara yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, ÅŸahÄ±slarÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± olan ByLock kullandÄ±klarÄ± ve hakkÄ±nda ifade bulunduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kendi yaptÄ±ÄŸÄ± fiÅŸleme raporlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tte Ã¼st dÃ¼zey durumda bulunduklarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± FETÃ–â€™nÃ¼n mahrem imamlarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olan ve Ã¶rgÃ¼tsel toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±klarÄ± belirlenirken, 1â€™i ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 15â€™i polis memuru olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Manisa merkezli Ä°zmir, BalÄ±kesir, Kocaeli, Denizli, UÅŸak, Ä°stanbul ve Antalya olmak Ã¼zere 7 ilde eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyon sonrasÄ± ÅŸÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ele geÃ§irildi.

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GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheli Manisa Åžehir Hastanesiâ€™nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra iÅŸlemleri yapÄ±lmak Ã¼zere Manisa Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Operasyonla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.