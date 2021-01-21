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21.01.2021 - 01:56 | | DHA

Manisa'da ele geçirildi! Doğu Roma dönemine ait

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 165 bronz sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da ele geçirildi! Doğu Roma dönemine ait

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı S.Ö.'nün (66) Dilşikar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. S.Ö.nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma Dönemine (M.S. 550, I. Jüstinyen) ait olduğu değerlendirilen 165 bronz sikke ve Osmanlı parası ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi sikkelere el konulurken, şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

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