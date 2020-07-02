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02.07.2020 - 10:54 | | DHA

Manisa’da mera kavgası! Baba ve oğlu öldü

Manisa’nın Soma ilçesinde mera nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ertuğrul Yolgiden (53) ve oğlu Tuğrul Yolgiden (29) öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı. İzzet P. Olayda kullandığı av tüfeğiyle jandarmaya giderek, teslim oldu.

Manisa’da mera kavgası! Baba ve oğlu öldü

Olay, Soma ilçesine bağlı kırsal Kayrakaltı Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçi İzzet P. (37), bir süre önce arazisinin bitişiğindeki merayı satın alan Ertuğrul Yolgiden ve oğlu Tuğrul Yolgiden ile konuşmak için kendi arazisine çağırdı. İzzet P., kendisinin de almak istediği merayı satın alan baba-oğul ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İzzet P., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle önce Ertuğrul Yolgiden'e ardından da oğlu Tuğrul’a ateş etti. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzzet P., silah seslerini duyup, gelen Yolgiden'in küçük oğlu Halil Yolgiden (23) ile akrabaları Eray Yolgiden (33), Kadriye Yolgiden (76), Ceyhun Yolgiden (26), Tayfun Yolgiden (29) ve Erdoğan Yolgiden'i (38) de tüfekle vurarak yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan, Kadriye Yolgiden'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Baba-oğulun cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan İzzet P., bu sabah av tüfek ile jandarmaya giderek, teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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