Manisa'da son dakika deprem haberi (18 Şubat) AFAD ve Kandilli açıkladı: İzmir ve Bursa'yı da salladı

Bir süredir deprem haberleriyle gündeme gelen Manisa, bu kez de 4.9 büyüklüğünde bir son dakika depremiyle sallandı. Ajanslara düşen haberin ayrıntılarına göre merkez üssü Kırkağaç olan deprem, birçok çevre ilde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen ve İzmir ile Bursa'da da hissedilen depremin ayrıntıları...



MANİSA 4.9 İLE KORKUTTU!



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Manisa'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem İzmir'de de hissedildi. Saat 19.15'de meydana gelen depremin merkez üssü Manisa Kırkağaç olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 12 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Bugün geceden bu yana 3 ve üzeri 5 deprem meydana geldi. Elazığ 3.3, Akdeniz 3.4 ve 3.1, Manisa ise 3.3 ve 3.5 büyüklükteki depremlerle sallandı.