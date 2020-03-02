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02.03.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Manzaralı kütüphane

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı Sarıyer Kütüphanesi’nde 5 bin 160 kitap bulunuyor.

Manzaralı kütüphane
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Kütüphanede 2 adet sesli, 2 adet sessiz çalışma odası, 14 kişilik serbest alan ve 16 kişilik eğitim odası var. Kapıları haftanın yedi günü tüm gençlere açık olan kütüphane 10:00 ve 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Felsefe, din ve psikolojiden güzel sanatlara, sosyolojiden dil bilimine, matematikten doğa bilimlerine, teknolojiden coğrafya ve tarihe kadar kitaplar, pek çok konuda gençlere kaynaklık ediyor.

11 ayda 29 bin vatandaşa hizmet veren kütüphanenin 4 bin 550 üyesi var. Yetkililere göre, ilçe dışından gelip kütüphaneyi kullanan öğrencilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Üniversite sınavına 2 ay kala mesai saatlerini uzatacaklarını belirten kütüphane sorumlusu Tayfun Çakır, öğrencilerin yaz aylarında kahve içerek kitap okuyabilecekleri alanların da yapılacağını söyledi. Öğrenciler de kütüphaneden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manzaralı kütüphane

Sınava hazırlanıyorlar

Aylık 3 bin ziyaretçisi bulunan kütüphaneyi en fazla üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kullandığını söyleyen kütüphane sorumlusu Tayfun Çakır, “Burası bir kütüphaneden daha fazlası. Örneğin, bir arkadaşımız matematik sorusunu yapamadığında onu çözebilecek arkadaşımızla tanıştırıyoruz. Böylelikle öğrenciler bilgilerini paylaşıyor. İnsanların burayı tercih etmesinin nedeni, Boğaz manzarasına sahip sakin ve küçük bir yer olması. Öğrencilerimizin yaz aylarında bahçeyi daha fazla kullanması için çalışmalarımız sürüyor. Kitaplarımızı üyelerimiz 15 günlüğüne evlerine götürebiliyor. Kitap sayısını artırmak için çalışma yapıyoruz” dedi.

 

 

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