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17.08.2020 - 13:41 | | İHA

Mardin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar!

Mardin'de coronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi.

Mardin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri İller İdaresi Genel Müdürlüğünün '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında' konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının esnetildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında; 22 Mart 2020 tarihli ve 5762 sayılı (a) genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10 Haziran 2020 tarihli ve 9138 sayılı (b) genelgesi ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

 

 

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