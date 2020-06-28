Market, bakkal, fırın, kasap ve manavlar bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağı süresince market ve bakkalar açık olacak mı?

Market ve bakkallar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS sınavının ikinci ve üçüncü oturumunun gün içerisinde gerçekleştirilecek olması nedeniyle sınırlı süre ile 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Market, kasap ve manav gibi yerlerde ihtiyacı olan vatandaşlar market, bakkal, kasap ve manavlar bugün açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 28 Haziran Pazar bugün market ve bakkallar açık olacak mı?

MARKET VE BAKKKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Market, Bakkal, Kasap, Manav, Kuruyemiş satışı yapılan yerler gibi birçok iş yeri hizmet vermeye devam ediyor olacak. 09:30'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 18:30'da sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),