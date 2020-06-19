Market ve bakkallar yarın açık olacak mı? 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

Marketler ve bakkallar yarın açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 20 Haziran (yarın) gerçekleştirilecek olan LGS sınavı nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar market ve bakkallar açık olacak mı sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı? Marketler yarın açık mı?

MARKET VE BAKKALLAR YARIN AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour mağazaları normal günlerde olduğu gibi sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'e kadar açık olacak