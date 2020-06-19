MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Market ve bakkallar yarın açık olacak mı? 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?
ABONE OL
19.06.2020 - 22:45 |

Market ve bakkallar yarın açık olacak mı? 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

20 Haziran (yarın) LGS nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yarın binlerce aday Liselere Geçiş Sınavında ter dökecek. Sınava girecek olan adaylar ve ailelerin oluşturulacağı yoğunluğun önüne geçmek adına 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

Market ve bakkallar yarın açık olacak mı? 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

Marketler ve bakkallar yarın açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 20 Haziran (yarın) gerçekleştirilecek olan LGS sınavı nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar market ve bakkallar açık olacak mı sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı? Marketler yarın açık mı?

MARKET VE BAKKALLAR YARIN AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour mağazaları normal günlerde olduğu gibi sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'e kadar açık olacak

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Market ve bakkallar yarın açık olacak mı? 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

Market ve bakkallar yarın açık olacak mı? 20 Haziran A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı

6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı

Sıradaki Haber