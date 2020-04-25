Marketler açık mı, bakkallar açık mı? 25 Nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı kuralları

23 Nisan 2020 günü başlayan sokağa çıkma yasağı bugün de devam ediyor. Toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verildikten sonra bugün üçüncü günü yaşıyoruz. Peki sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı? Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte 23-26 Nisan tarihleri arasında yaşanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...

MARKETLER - BAKKALLAR AÇIK MI?

Marketler ve Bakkallardan ihtiyacını karşılamak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgileri haberimizde derledik. 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince marketler ve bakkallar için alınan kararlar şöyle:

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre daha önceki kısıtlamalardan farklı olarak marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü belirli saatlerde açık olacak ancak hafta sonuna denk gelen 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.