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25.04.2020 - 09:19 |

Marketler açık mı, bakkallar açık mı? 25 Nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı kuralları

Marketler ve bakkallar için arayışa geçen vatandalar, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde marketler açık mı, bakkallar açık mı sorularına cevap arıyor. 25 Nisan 2020 Cumartesi günü marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...

Marketler açık mı, bakkallar açık mı? 25 Nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı kuralları

23 Nisan 2020 günü başlayan sokağa çıkma yasağı bugün de devam ediyor. Toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verildikten sonra bugün üçüncü günü yaşıyoruz. Peki sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı? Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte 23-26 Nisan tarihleri arasında yaşanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...

MARKETLER - BAKKALLAR AÇIK MI?

Marketler ve Bakkallardan ihtiyacını karşılamak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgileri haberimizde derledik. 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince marketler ve bakkallar için alınan kararlar şöyle:

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre daha önceki kısıtlamalardan farklı olarak marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü belirli saatlerde açık olacak ancak hafta sonuna denk gelen 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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