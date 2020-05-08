Marketler bugün saat kaçta açılıp/kapanacak? Bugün marketler saat kaça kadar açık olacak? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 10-12 Nisan tarihinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 7 Büyükşehir'e giriş çıkış yasağının sona erdiğinin duyurulmasının ardından 23 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulamasının bu hafta sonu da devam edeceği duyuruldu. Sokağa çıkma yasağı öncesinde bu illerde ikamet eden vatandaşlar marketlerden ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Peki Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 8 Mayıs saat 23.59 ile 10 Mayıs saat 23.59 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler, genelgede belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. Cumartesi ve pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak. Tatlı satışı yapan iş yerleri, adrese paket servis yapabilecek. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ramazan ayı nedeniyle sadece evlere paket servis hizmeti sunacak.

8 MAYIS CUMA MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek açıklamasında bulunuldu.