Marketler saat kaça kadar açık (hafta içi-hafta sonu)? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların araştırıldığı konular arasında yer alıyor. İçişler Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçtan kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi'nde marketlerle ilgili şu detaylar yer aldı;



1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.



1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.