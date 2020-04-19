Marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa çalışma saatleri...
Cumartesi 00.00'dan itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yarın yasak son buluyor ve bu nedenle marketlerin açılış kapanış saatleri merak konusu olmuş durumda... Özelikle BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa çalışma saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...
31 ildeki sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren sona eriyor. 2 gündür evde kalan vatandaşlar özellikle alışveriş yapmak için marketlerin açılış, kapanış saatini araştırıyor. Peki, BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa saat kaçta açılacak? İşte detaylar...
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor