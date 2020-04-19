Marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa çalışma saatleri...

31 ildeki sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren sona eriyor. 2 gündür evde kalan vatandaşlar özellikle alışveriş yapmak için marketlerin açılış, kapanış saatini araştırıyor. Peki, BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa saat kaçta açılacak? İşte detaylar...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor