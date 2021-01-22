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22.01.2021 - 22:14 |

Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri...

Marketlerin çalışma detayları merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 22 Ocak saat 21.00'de başladı. Pazartesi sabah 05.00' kadar devam edecek sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri...

Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Ocak saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 56 saat sürecek. Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma durumları belli oldu. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışma saatleri neler? İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecekler.

Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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