Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri...

Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Ocak saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 56 saat sürecek. Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma durumları belli oldu. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışma saatleri neler? İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecekler.

Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.