Marketler sokağa çıkma yasağında açık mı? Hafta sonu marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı gününe yaklaşırken marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki hafta sonu marketler ve bakkallar saat kaçata açılıyor ve ne zaman kapanıyor?

MARKETLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ının yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu ayrıntılar yer aldı;

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.