Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Yarın marketler açık mı?

Corona virüste Türkiye güzel bir mücadele sergiliyor, vaka ve ölü sayıları gün geçtikçe azalıyor. Bunda sokağa çıkma yasaklarının büyük bir payı var. Bu geceden itibaren 24 ilde yine 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bu nedenle marketlerin açılış kapanış saatleri çok önemli... Peki, Marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanıyor, yarın kaçta açılıyor?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 8 Mayıs saat 23.59 ile 10 Mayıs saat 23.59 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler, genelgede belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. Cumartesi ve pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak. Tatlı satışı yapan iş yerleri, adrese paket servis yapabilecek. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ramazan ayı nedeniyle sadece evlere paket servis hizmeti sunacak.

8 MAYIS CUMA MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek açıklamasında bulunuldu.