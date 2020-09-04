MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı
ABONE OL
04.09.2020 - 12:59 | | AA

Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. Düzce dahil 7 şehirde Gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Metrekareye 30 ile 60 kilogram yağışın beklendiği, yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar  kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük’ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RADARDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, yağmur bulutlarının Marmara Bölgesi'ne yaklaştığı görülüyor. 

Marmara Bölgesinde sağanak uyarısı

 

    Bursa merkezli fuhuş operasyonu! 11 şüpheli gözaltında, 8 kadın kurtarıldıBursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karara 'corona' engeli

    Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karara 'corona' engeli

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    Karabük Valisi Gürel: Artış devam ederse bir kısım yasaklamalar gelebilir!

    Karabük Valisi Gürel: Artış devam ederse bir kısım yasaklamalar gelebilir!

    Sıradaki Haber