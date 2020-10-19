Marmara Denizi’ne mercan tarlası

Proje çerçevesinde ilk turda 2 aşamalı olarak 280 mercan ekimi yapılmıştı. Bu yıl 200 mercan ekme hedefiyle yola çıkan ekipler, Sivriada ve Yassıada çevresinden aldıkları Akdeniz endemiği olan kırımızı, sarı, beyaz, siyah, çalı mercanları halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Neoandros Adası’na ekti. Milliyet, Marmara Denizi’ndeki Türkiye’nin ilk yapay su altı mercan tarlasını inceleyen uzman ekibe eşlik etti.

200’ü tutundu

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği gönüllüleri, hem yeni ekim gerçekleştirdi hem de geçen yıl ekilen mercanları inceledi. Türkiye’nin ilk sualtı mercan tarlasına inen bilim insanları ve gönüllüler, 280 mercandan yaklaşık 200’ünün getirildiği su altı duvarına uyum sağladığını tespit etti. Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Narcı liderliğinde gerçekleşen inceleme dalışında, 30 metre derinlerdeki mercanların büyük çoğunluğunun yaşama tutunduğunu görmek herkesi sevindirdi. Narcı, deniz ekosisteminin devamı için büyük görevler üstlenen mercanların dünyanın eşsiz denizi Marmara için mücevher değerinde olduğunu vurguladı ve “Bu yıl 200 mercanı daha bölgeye taşıyarak hem yok olmalarını engelleyecek hem deniz ekosisteminin ayakta kalması için çaba sarf edeceğiz” dedi. Nadide deniz canlılarının yaşadıklarını alan değişmesine rağmen sıcaklık ve akıntı gibi doğal koşullara uyum sağladığını belirten Narcı, şunları dedi:

Hayalet ağ uyarısı

“Ne yazık ki karşımıza yine hayalet ağlar çıktı. Balıkçıların kayalara taktığı ağlar kullanılmadığı zaman bile deniz canlılarını öldürmeye devam ediyor. Yıllarca deniz dibinde kalan hayalet ağlar pek çok su altı canlısını pasif avcılıkla yok ediyor. Ağların kurşun ağırlıkları ise başka bir kirliliği doğuruyor. Kurşunlar eridikçe denize zehir saçıyor. En korktuğumuz, mercanların üzerini hayalet ağların kaplaması ve bu nadide canlıların yaşam alanlarının yok olmasıydı. Maalesef bu gerçekleşiyor. Neandros Adası denizel koruma alanı ilan edilmeli.”

Yılda en fazla 5-8 mm büyüyebilen mercanların su altının ormanı kabul edildiğini söyleyen Serco Ekşiyan da yeni mercan ekimiyle ilgili “Marmara Denizi, Akdeniz’in rezerv yani canlı depo alanı. Mercanları korumaya çalışıyoruz. Akdeniz endemiği kırımızı, sarı, beyaz, siyah, çalı mercanlarına Neoandros Adası’nda yaşam hakkı verdik. Üç katmanlı Marmara Denizi’nde 30 metre derine indirdik” dedi.