Marmara'da haziran yağışlarında büyük artış

AA muhabirinin Genel Müdürlük verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran ayında yağışlar ülke genelinde normalin üzerinde oldu.

Ülke genelinde haziran ayı yağışı toplamı 39,5 milimetre olarak gerçekleşti. Bu yağışların normali 30,8 milimetre olurken, geçen yılın aynı ayında 47,3 milimetre yağış meydana geldi.

Yağışlar normaline göre yüzde 28 artarken, geçen yılın haziran ayı yağışlarına göre yüzde 17 düştü. Son 7 yılın haziran yağışları ise normalinin üzerinde gerçekleşti.

Geçen ay İzmir'in güneyi, Akdeniz sahil kesimi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer yağışların 5 milimetrenin altına düştüğü gözlendi. Mersin, Anamur civarları, Batman ve Kilis çevrelerinde yağışlarda yüzde 80'in üzerinde azalışlar görüldü.

Kırklareli son 40 yılın en yüksek yağışını aldı. Bu il, 139 milimetre ile en fazla yağış alan il olurken, en az yağış ise 1 milimetre ile Kilis'e düştü.

İstanbul'da yağış

Genel Müdürlük verileri üç büyük şehirdeki yağış durumunu da ortaya koydu. Buna göre, geçen ay İstanbul'a 83,2 milimetre yağış düşerken, bu değer, normaline ve geçen yılın haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış anlamına geliyor.

Ankara'da ise haziran ayı yağış ortalaması 55,9 milimetre oldu. Yağışlarda, normaline göre yüzde 66,4 artış, geçen yılın haziranına göre yüzde 22,1 düşüş görüldü.

İzmir'de ise geçen ay 23,6 milimetre yağış düştü. Buna göre, yağışlarda normaline göre yüzde 100 artış, geçen yılın haziranına göre ise yüzde 11,3 düşüş yaşandı.

En fazla yağış artışı Marmara'da

Marmara Bölgesi'nde ise haziran ayı yağış ortalaması 79,8 milimetre oldu. Yağışların normali 35 milimetre ve geçen yılın haziran ayındaki yağış ortalaması 38,2 milimetre olarak belirledi. Buna göre, yağışlarda normaline ve geçen yıl haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde de haziran ayı yağış ortalaması 37,7 milimetre olarak gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 95 artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

Haziran ayı yağış ortalaması 45,7 milimetre olan İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 42 artış, geçen yıl haziran ayı yağışlarına göre yüzde 34 gerileme görüldü.

Karadeniz Bölgesi'nin haziran ayı yağış ortalaması 76,5 milimetre olarak belirlendi. Yağışlarda normaline göre yüzde 39, geçen yıl haziran ayına göre yüzde 7 artış yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar normaline göre yüzde 4 ve geçen yılın haziranına göre yüzde 61 geriledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normaline göre yüzde 44, geçen yıl haziranına göre yüzde 23 azaldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normaline göre yüzde 57, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 27 düştü.

Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren 190 uyarı ve değerlendirme yayınlayan Genel Müdürlük, haziran ayında 40 meteorolojik uyarıda bulundu.